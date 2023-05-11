تصعيد مستمر.. طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلا بقطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، إن مسيرة إسرائيلية قصفت منزلاً شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاءت تلك الغارات الإسرائيلية ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية ما يقرب من 500 صاروخ نحو تل أبيب، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت إن سلاح الجو ألقى مئات القنابل على أهداف في قطاع غزة، وتم توجيه ضربات قاسية على أماكن إطلاق الأسلحة والصورايخ للجهاد بغزة،وتم استهداف مئات المنصات، موضحا أن المقاومة استهدفت إسرائيل الأربعاء بـ 400 صاروخ على مدن الجنوب ووسط إسرائيل.

وقد أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد 25 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، حيث تشن إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة، بدأ الثلاثاء، وأدى لسقوط قتلى وإصابة عشرات الجرحى، واستهدف مناطق مختلفة بينها سكنية.