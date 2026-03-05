حكم الفار يلغي هدف التعادل للمقاولون العرب

ألغي حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب هدفا للأخير بعد الرجوع لغرفة الفار، وكان قد جاء هدف المقاولون في مرمي مصطفي شوبير في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بتقدم الأهلي بهدف نظيف عن طريق تريزيجيه.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف تقدم الأهلي أمام المقاولون العرب، خلال المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي بعد هجمة منظمة قادها إمام عاشور، حيث أرسل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء استقبلها تريزيجيه برأسية قوية سكنت على يمين محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب، ليضع الفريق الأحمر في المقدمة.

نهاية الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد، بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق خلال النصف الأول من اللقاء.

تشكيل الأهلي في المباراة

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير.

خط الدفاع:

كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري.

خط الوسط:

مروان عطية – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:

مروان عثمان.

دكة بدلاء الأهلي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد عيد، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا.