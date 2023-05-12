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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.. افتتاح وحدة المرأة الآمنة بجامعة القناة

الافتتاح
الافتتاح

شهدت لبنى زكي - مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية، إفتتاح وحدة المرأة الآمنة بجامعة القناة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان،  تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك بحضور  سحر سالم - رئيس إذاعة القناة و الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب جامعه قناه السويس وعضوات المجلس فرع الإسماعيلية والدكتورة نهي سالم  ومني عباس.

وقالت لبنى زكي مقرر المجلس القومى للمرأة بالاسماعيلية، ان ذلك يأتى فى اطار جهود المجلس القومى للمرأة وصندوق الامم المتحده للسكان وبدعم من سفارة النرويج من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد المراة.

وأضافت لبنى زكى : تعمل مبادرة “وحدات المرأة الآمنة علي تحسين جودة الخدمات و اتاحة استجابه سريعة لاحتياجات النساء اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف وتعزيز مسار الإحالة الوطنى للسيدات اللاتى تعانى من العنف في اطار الشراكة متعددة القطاعات والتي تشمل أيضا وزارة الصحة والسكان.

وافتتحت وحدة استجابة طبية للتعامل مع المعنفات فى كلية طب قناة السويس  بحضور السيده فريدريكا مايير، ممثل صندوق الامم المتحده للسكان والدكتور ناصر مندور  رئيس جامعه قناة السويس و الدكتور احمد زكي نائب رئيس جامعه قناه السويس والدكتور احمد السقا عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

كما حضرت الدكتورة أمل عبد المنعم  مدير عام مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأه ومنى الغزالى منسق وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس القومى للمرأة و الدكتورة امل فيليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس القومى للمراة  والدكتوره عبير هجرس وكيله كليه الطب جامعه قناه السويس وسالي زهني مدير برنامج العنف ضد المرأة بصندوق الامم المتحده للسكان و آسيا الشقيري مدير وحده الاعلام بصندوق الامم المتحده للسكان، اللواء هنري إبراهيم - معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ العامة.

‏وتقدم الوحدات خدمات طبية تشمل الكشف  الدعم النفسى الاولى والمشورة على ايدى اطباء و هيئة تمريض مدربين علي احتياجات الاستجابة الطبية في حالات العنف ضد المرأة.

 

 كما تقدم الوحدة التقارير الطبية وتوفير ملف سري لكل حالة لتتمكن من استمرار الحصول علي الخدمة المجانية و تقدم ايضا الدعم القانوني والاجتماعي والإحالة وفقا للاحتياج للخدمات الاخرى بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة و بدعم من صندوق الامم المتحده للسكان وسفارة النرويج في مصر و مكتب كويكا في مصر.


‏يذكر أن المجلس القومي للمرأة قد وقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لإنشاء وحدات استجابة طبية في مستشفيات الجامعة والتي وصلت إلى ١٠  وحدات حتى الآن فى القصر العينى - الدمرداش - المنصورة - اسيوط - المنيا - بنى سويف - بنها - ٦ أكتوبر - الازهر - جامعة قناة السويس) .

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