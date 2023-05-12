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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يومان على انتهاء المدة.. شروط استيراد سيارة معفاة من الضرائب للمصريين بالخارج

صدى البلد

يومان فقط يفصلونا عن آخر موعد للمدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، وذلك وفق لما صرح به الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأسبوع الماضي، حيث شدد على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل الموافق 

وبالتزامن مع اقتراب مدة انتهاء المدة المقررة للاستفادة من مبادرة  تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج،  نرصد شروط استيراد سيارة معفاة من الجمارك وفقا للقانون.

شروط استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج

 

- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج.

- أن تكون مصريًا.

- لا يقل السن عن 16 عاما .

 - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 شهور على الأقل و يستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه

 

- أن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وإذا كان  الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.


 مشروع قانون  تيسيرات المصريين بالخارج

 

ويأتي مشروع قانون  تيسيرات المصريين بالخارج، بالتزامن مع جهود  الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويشتمل القانون  على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.

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