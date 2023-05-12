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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا.. إصابة شاب في حادث قطار وسيدة سقطت من الطابق الرابع

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيبت ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع  بحي جنوب مدينة المنيا كما أصيب شاب من محافظة أسوان إثر سقوطه من قطار بسبب اختلال توازنه.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بسقوط سيدة من الطابق الرابع بحي جنوب مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط "ن.م" 22 عاما ربة منزل من الطابق الرابع بالعمارة بحي أبو هلال نتيجة تعرضها لصعق كهربائي ونتج عن ذلك إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض وتم نقلها إلي المستشفي العام.

علي جانب آخر، تلقي مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا من الأهالي، بسقوط "محمد.ا" 22 عاما، مقيم في محافظة أسوان، من قطار وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط الشاب من القطار بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته باشتباه كسور، وتم نقله إلي المستشفي، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

 

الأجهزة الأمنية بالمنيا التحريات الاولية الطابق الرابع صعق كهربائي

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