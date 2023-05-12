نائب محافظ المنيا: النهضة التعليمية أساس تعمير وبناء البلدان

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، فعاليات حفل تخرج طلبة رياض الأطفال بمدرسة النيل المصرية الدولية فرع المنيا، وذلك بمسرح المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور عيد عبدالواحد عميد كليتى التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا وحازم حسن مدير مدرسة النيل المصرية الدولية فرع المنيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وكريمان ثابت مدير مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، وأولياء أمور الطلاب.

قدم نائب المحافظ التهنئة للطلاب، مشيداً بالمستوي التعليمي المتميز لطلاب المدرسة، وأكد علي الحرص علي توفير كل ما يلزم لتطوير المنظومة التعليمية وخاصة بالمراحل الأولى التي تربي النشء وتنمي فيهم مهارات الإبداع والتميز، لافتاً إلي النهضة التعليمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا والتى تعد أساس تعمير وبناء البلدان وتنشئة الأجيال القادرة على بناء المستقبل.

وأعرب نائب المحافظ عن سعادته بحضوره وسط أبنائه الطلبة زخيرة المستقبل، متمنيا لهم بأن يكونوا عونا وجيلا جديدا يخلق التنمية المنشودة لمحافطتهم، وبلادهم مصرنا الحبيبة، وموجهاً الشكر للقائمين على الاحتفالية والقائمين على المنظومة التعليمية بالمحافظة، وأولياء الأمور متمنيا دوام التفوق والرقى، ومشيراً إلي ضرورة تكريم المتميزين دائما لتشجيعهم على المزيد من التفوق.

