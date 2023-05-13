مجدي عبد الغني ينشر صورة احتفال كهربا بهدفه في الترجي التونسي

شارك مجدى عبد الغني، لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق،صور إحتفال كهربا لاعبي النادي الأهلي في مواجهة الترجي التونسي في مباراة اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق علي الصورة:" احتفال كهربا بهدفه في مرمي الترجي التونسى. ".





تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادسفي ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .