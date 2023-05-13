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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هيكل عظمي لطفل داخل شقة تحت الإنشاء.. الداخلية تكشف تفاصيل الجريمة

المتهم
المتهم

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة العثور على جثة لطفل بدمياط وتحديد وضبط مرتكب الواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من مقاول، مقيم بدائرة المركز بعثوره على هيكل عظمى آدمى داخل ملابس حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء ملك أحد الأشخاص كائن بدائرة المركز، ولعلمه بتغيب (طفل ، سن 6) فى غضون عام 2015 فقام باستدعاء كلاً من (والدة المتغيب وشقيقها) واللذان تعرفا على الملابس المعثور عليها وقررا أنها خاصة بالمتغيب.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز بجوار منزل المجنى عليه ، له معلومات جنائية) .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة بإستدراج المجنى عليه والتعدى عليه بمكان العثور .

ولدى استغاثة المجنى عليه قام بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته ، ثم قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالهرب وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بإحدى المصارف المائية المجاورة لمكان العثور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دمياط طفل العثور على جثة امن دمياط المصارف المائية مديرية امن دمياط

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