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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البابا تواضروس في السفارة المصرية بإيطاليا: نعمل معًا من أجل الجمهورية الجديدة|صور

صدى البلد

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، مساء أمس، الجمعة، مقر السفارة المصرية في روما، في مستهل زيارته الرعوية لإيطاليا، عقب انتهاء زيارته للڤاتيكان.

وكان في استقباله السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، وأعضاء السفارة.

وأقيم حفل عشاء على شرف البابا حضره عدد من المسئولين الإيطاليين، من بينهم السفير فرانشيسكو ماريا تالو، المستشار الدبلوماسي لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، والسفير باسكوالي فيرارا، المدير العام للإدارة العامة للشئون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأندريا بنزو، المبعوث الخاص لحماية الحريات الدينية والحوار بين الأديان، ومن السفارة المصرية حضر السفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الڤاتيكان، واللواء أحمد إبراهيم، ملحق الدفاع، والوزير مفوض ناجي غابة، نائب السفير.


وتحدث السفير بسام راضي بكلمة محبة قال فيها: “أنا على المستوى الشخصي متابع قداستكم ولي الحظ أن أكون سفيرا لمصر في وقت زيارة قداستكم لإيطاليا، وكان لي الشرف أن أزور قداستكم في لقاءات عديدة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة في كل عيد ميلاد مجيد، ونحن نلمس جميعًا في شخصكم المحبة والسلام، والحقيقة قداستكم واجهة مشرفة لمصر، والسفارة تشرفت بزيارة قداستكم”.

من جانبه، شكر قداسة البابا السفير، وقال: “نحن نعمل معًا من أجل الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة الرئيس يحاول أن ينمو بالمجتمع المصري، ويذكر أن الرئيس قام بمعركتين الأولى ضد الإرهاب، الإرهاب الذي أثر على مصر ودول كثيرة وانتهت هذه المعركة”.

وأضاف: “أما المعركة الثانية فكانت من أجل التنمية من خلال مشروعات جديدة من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، التي بدأت بداية روحية من خلال بناء أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية”.

ووجه كلامه إلى الحضور قائلًا: "فمصر يا أحبائي قلب العالم وهي سبب استقرار منطقة الشرق، كما أن إيطاليا أيضًا مفتاح أوروبا".

واختتم: "أشكركم على محبتكم وعلى هذه الضيافة الكريمة، ونفرح في كل مكان يكون فيه اسم مصر".

السفارة المصرية في روما العاصمة الإدارية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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