حسين الشحات: الأهلي يسعى لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا

عبر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشحات إن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد الفوز على الترجي بثلاثية، أكدت أن الفريق صاحب شخصية كبيرة، ومنحت ثقة للجميع ودوافع كبيرة لبلوغ المباراة النهائية.

وأضاف أن مباراة العودة في القاهرة سوف يخوضها الفريق بجدية كبيرة، خاصة أن الترجي سوف يلجأ إلى الهجوم لتعويض خسارته بثلاثية على ملعبه، وهو ما يدركه الجميع داخل الفريق.

وشدد الشحات على أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف، وسوف يستعد الجميع بالشكل المناسب، متمنيًا أن ينجح الأهلي في استعادة اللقب الإفريقي من جديد.