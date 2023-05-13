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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيامها.. امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بلا شكوى

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية بشمال سيناء

انتهى اليوم الأول من امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، بمختلف اللجان على مستوي محافظة شمال سيناء ، بلا شكوى.

حيث تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شمال سيناء، مع غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

نسبة الحضور ٩٩%:

حيث لم ترد لغرفة العمليات الرئيسة للامتحانات أى شكوى من أسئلة الإمتحانات في اليوم الأول،  كما بلغت نسية الحضور نمو ٩٩%.

وقال رضوان، إن الطلاب ادوا   الامتحانات ،اليوم السيت في الفترة الأولى والتي بدأت الساعة التاسعة صباحاً ، أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة ، وبلغت نسبة الحضور (٩٩%) تقريباً .

أما  الفترة الثانية والتي بدأت الساعة الثانية عشرة ظهرا ، فقد أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية،  وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة ، حيث بلغت نسبة الحضور  نحو (٩٩%) .
وهناك  تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية بمراكز المحافظة .

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محافظ شمال سيناء يشهد القرعة العلنية على تأشيرات الحج الإضافية

سيناء امتحانات الشهادة الاعدادية بلا شكوي

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