في أول أيامها.. امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بلا شكوى

انتهى اليوم الأول من امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، بمختلف اللجان على مستوي محافظة شمال سيناء ، بلا شكوى.

حيث تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شمال سيناء، مع غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

نسبة الحضور ٩٩%:

حيث لم ترد لغرفة العمليات الرئيسة للامتحانات أى شكوى من أسئلة الإمتحانات في اليوم الأول، كما بلغت نسية الحضور نمو ٩٩%.

وقال رضوان، إن الطلاب ادوا الامتحانات ،اليوم السيت في الفترة الأولى والتي بدأت الساعة التاسعة صباحاً ، أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة ، وبلغت نسبة الحضور (٩٩%) تقريباً .

أما الفترة الثانية والتي بدأت الساعة الثانية عشرة ظهرا ، فقد أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية، وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة ، حيث بلغت نسبة الحضور نحو (٩٩%) .

وهناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية بمراكز المحافظة .