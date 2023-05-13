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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناقد فنى : أتمنى إنتاج مزيد من الأعمال الوطنية لزيادة الوعى والانتماء

الاختيار
الاختيار

كشف الناقد محمود قاسم عن رأيه فى دور القوى الناعمة فى تعزيز الهوية الوطنية مؤكدا  أن القوى الناعمة لها دور فعال ومؤثر فى الهوية الوطنية. 

وقال محمود قاسم لصدى البلد: هناك كثير من الأعمال الفنية التى تساهم بشكل أو بآخر زيادة الوعى الوطنى والانتماء وهو ما ظهر فى مسلسل مثل الاختيار الذى أكد على الانتماء لدى الشباب. 

وأضاف قاسم : اتمنى زيادة إنتاج مثل هذه الأعمال التاريخية والتى تياهم فى وعى المشاهد وكشف الكثير من الحقائق له. 

محمود قاسم

كشف الناقد محمود قاسم عن رأيه فى مسلسلات رمضان التى شهدت منافسة شرسة.

وقال محمود قاسم : من الصعب الحكم حاليا على مسلسلات رمضان حاليا ولكن هناك بعض الانطباعات التى يمكن أن تكون مؤشرات أولية للتقييم النهائى.

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وأضاف  : أرى أن مسلسل “رسالة الإمام” من الأعمال جيدة الصنع والتى تستحق المشاهدة لما يحتوى العمل على مادة غنية فضلا عن الصورة الإبداعية التى يقدمها المخرج الليث حجو.

وقال : من المسلسلات المهمة أيضا والتى يمكن ان نتابعها حتى نهاية رمضان هو مسلسل “المداح” والذى يقوم ببطولته حمادة هلال كما هو الحال بالنسبة لمسلسل “الهرشة السابعة” للفنانة أمينة خليل. والذى يناقش قضية اجتماعية مهمة بطريقة كوميدية. 

الهوية الوطنية الأعمال التاريخية القوى الناعمة الاعمال الفنية محمود قاسم

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