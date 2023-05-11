منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

كشفت الفنانة منة فضالى عن سر خطير لها أثناء تواجدها فى برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامى مصطفى الأغا، وبصحبة الفنانة مى كساب.

وقالت منة فضالى: “هناك سر لم أعلن عنه من قبل ولأول مرة أبوح به، وهو أننى كنت ”حامل" أثناء زواجى، ومع الخلافات قررت أن أسقط نفسى فى الشهور الثلاثة الأولى حتى لا يكون هناك أى ربط أو اتصال بيني وبين والد الطفل".

منة فضالى ومحمد سامى

وكشفت الفنانة منة فضالي عن حقيقة مشكلة محمد سامي داخل اللوكيشن.

وقالت منة فضالي: "محمد سامي مخرج مميز ومش بيعامل حد وحش في اللوكيشن".

وأضافت: "بالعكس هو بيساعد كل اللي في اللوكيشن من أصغر فرد، وهو يتعرض للظلم في أوقات كثيرة".

وتابعت: "اللي تابع المسلسل هيعرف إني من المفترض أنني قمت بعملية تجميل خاطئة في روكسي وأصبحت شفتي بهذا الشكل".

منة فضالى

بينما نشرت الفنانة منة فضالي، فيديو جديدا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي في فيديو من دبي، مرتدية إطلالة كاجوال، مع كاب باللون الأسود فرق رأسها، وعلقت على الفيديو قائلة: “وقت الفطار حضر في دبي الجميلة”.

يذكر أن الفنانة منة فضالي كشفت سر نجاح مسلسل “جعفر العمدة” وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان 2023.