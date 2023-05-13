نبيل معلول يستقيل من تدريب الترجي بعد ثلاثية الأهلي

استقال نبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي، من المهمة الفنية للفريق، بسبب الخسارة من الأهلي بنتيجة 3-0 على كلعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آفريقيا مساء أمس، الجمعة.

وكتب معلول عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك: "اتفهم حزن و خيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة ، و اعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".

وتابع: "في الفترة الاخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي و لبقية الاطار الفني و اللاعبين لعدة اسباب يطول شرحها في الظرف الحالي؛ لكنني حاولت بكل ما في وسعي من ايجاد الحلول المناسبة و تجاوز الصعوبات و تحقيق افضل ما يمكن من النتائج".

وأضاف: "لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الفارط، الحمد لله ، نجحنا في اشياء و اخفقنا في اشياء اخرى و الانسان يخطئ و يصيب .

و تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي ، قررت الانسحاب و تقديم استقالتي لرئيس النادي".

وأتم: ادعو كافة الجماهير الترجية الى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين و دعمهم في بقية المشوار في البطولة و الكاس و رابطة الابطال الافريقية".