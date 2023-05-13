بحضور القباج.. تضامن النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية |الاثنين

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب الاثنين مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان و الأمانة العامة للصحة النفسية و المؤسسة العلاجية وامانة المراكز الطبية المتخصصة و مراكز تطوير خدمات بنوك الدم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس الصحي المصري و هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والامداد والتموين وادارة التكنولوجيا الطبية و هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية و هيئة الإسعاف المصرية .

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية، و مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

و تم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي .

وتشهد اللجنة مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص صندوق قادرون باختلاف وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.