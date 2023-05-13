طريقة استخراج بطاقات التأمين الصحي بالقطاع الخاص | اعرف الخطوات

توفر الحكومة خدماتها للمواطنين سواء العاملين بالقطاع العام أو الخاص حيث يمكن للعاملين بالقطاع العام الحصول على الخدمات الطبية من خلال منظومة التأمين الصحي.

استخراج البطاقة العلاجية للقطاع الخاص

ويمكن من خلال منظومة التأمين الاجتماعي حصول العاملين بالقطاع الخاص على الخدمة بشكل سهل وبسيط دون الحاجة إلي إجراءات إضافية.



ويشترط من أجل الاشتراك فى منظومة التأمين على القطاع الخاص أن يكون المنتفع يسدد الاشتراكات المٌقررة من قبل المنظومة.

خطوات استخراج بطاقات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص



ويلزم على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والراغبين فى الحصول على التأمين الصحي القيام بمجموعة من الخطوات والتي تشمل مايلي:-

- تتضمن خطوات إستخراج بطاقات التأمين الصحي بالقطاع الخاص تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.

ـ كما يلزم تسجيل الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة.

- فى هذه الخطوة يقوم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص تقديم صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.

- ويقوم الموظف بتقديم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات التأمين الصحي بالقطاع الخاص



هناك مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة من أجل إستخراج بطاقات التأمين الصحي بالقطاع الخاص حتي يتم الاشتراك في المنظومة وتتضمن مايلي :-

- تشمل المستندات المطلوبة تقديم صورة الكشف الطبى صادرة من التأمين الصحى معتمدة صورة طبق الأصل من جهة العمل.

- كما تشمل الأوراق المطلوبة تقديم صورة من عقد عمل معتمد من مكتب العمل أو التأمينات الاجتماعية.

- ويلزم على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص تقديم إقرار أول مرة بالنسبة للجهات المنتفعة حديثا

- كما تتضمن المستندات المطلوبة من أجل إستخراج بطاقات التأمين الصحي بالقطاع الخاص الرقم التأمينى مطبوع + صورة البطاقة الشخصية.

- يلزم تقديم صورة شخصية لكل منتفع

- تحرير نموذج رقم 1 المرفق هنا من أصل وصورتين يدويا مستوفي كل التوقيعات الموجودة بكل دقة، أو الذهاب إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال 14 يومًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل.

- كما يلزم تقديم شهادة الميلاد مميكنة.

- وتتضمن الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي و صورة من المؤهل الدراسي.

- كما تتضمن المستندات صحيفة البيانات الأساسية.

- وتشمل المستندات المطلوبة قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك.

ـ ملء استمارة حصر منتفعين معتمدة ومختومة بختم شعار الدولة والتأمينات الاجتماعية.