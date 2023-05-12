عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص لا يعيش محنة..والتكامل مع الحكومة ضروري.. فيديو

أشاد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، بالمشروعات التي أقيمت خلال السنوات الماضية، وبينها المزارع السمكية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «من بين المشروعات التي أنشأتها الدولة الفترة الماضية، صوامع القمح، ومشروعات خدمية أخرى تعتبر وسيلة لخلق طبقة رأسمالية صغيرة ومتوسطة، تستطيع الدخول في عملية تنافسية جديدة داخل مصر»، مضيفا «التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص مهم جدا، على سبيل المثال تصدير شركة عز بمليار سنويا، إضافة إلى شركات أخرى مثل السويدي وكليوباترا، والعربي، كل هذه الشركات تلعب أدوارا مهمة في التصدير».

وأضاف الكاتب والمفكر السياسي «أحد الأشخاص الذين يرغبون في الترشح لرئاسة الجمهورية قالي عايزين ضمانات ورقابة دولية، قولتله بس أنت مشروعك إيه، يعني بعد كل ده هتعمل إيه، إيه اللي مختلف هتعمله، ما قالش حاجة وكان الحوار أمام أشخاص آخرين».

أنا أؤيد الأخيرة

وتابع «نعول على الحوار الوطني للإجابة على الأسئلة الكبرى، يجب تحديد المرجعية، توجد مرجعية رأسمالية منفتحة، وأخرى أسيوية، وأنا أؤيد الأخيرة»، مؤكدا أهمية أن تلعب المحليات دورا خلال الفترة المقبلة.