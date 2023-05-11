عبد المنعم سعيد: مصر أنجزت مشروعات كثيرة ومبهرة لكن لم يتم استثمارها..فيديو

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، ، أن ما تم إنجازه من مشروعات كثيرة ومبهرة لكن لم يتم استثمارها حتى الآن، مثل الأوبرا الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن مصر بها أجمل الشواطئ وتتمتع بالثقافات والفنون ولا بد من العمل على مضاعفة ذلك عن طريق القوى الناعمة المصرية وتوفير كل ما يلزم للسائح لما يمثله من رافد مهم.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي أنه لا بد من الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجالات السياحة للاستفادة منها وتطبيقها وتحقيق العائد من ورائها.

لابد أن يكون له زمن وثمن

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن الدولة المصرية استطاعت إدارة الثروات المصرية وكان مشروع الرمال السوداء نموذج لذلك، مضيفا أنه عند الحديث عن نقاش سياسي لابد أن يكون له زمن وثمن.

