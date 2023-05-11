سياسي: مصر شهدت السنوات الماضية خطة شاملة للتعمير.. فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن السنوات الماضية شملت خطة شاملة للتعمير، كي تحدث نقلة حقيقية من النهر إلى البحر، شهدنا إنشاء 31 جامعة جديدة، إضافة إلى إنشاء مدن حقيقية تليق بالقرن 21، كالعلمين والمنصورة الجديدة.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لا يوجد أي حزب من المشاركين في الحوار الوطني يمتلك مركز بحوث.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أن مصر لديها قطاع خاص قديم وأصيل، وآخر عام نصلحه منذ زمن الرئيس عبد الناصر، والحوار الوطني سيحدد الآليات التي تستطيع تحويل الدولة خلال 10 سنوات إلى المستوى المستهدف.

إنشاء شركة لاستغلال الرمال

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن مصر لديها ثروة طائلة، ومنذ الثمانينات، وشهدنا الفترة الماضية إدارة لهذه الثروة وهو ما حدث بإنشاء شركة لاستغلال الرمال، إضافة إلى مجال استكشاف الذهب.