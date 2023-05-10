عبد المنعم سعيد: العالم العربي مر بزلزال عنيف بعد الربيع العربي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن العالم العربي مر بحالة زلزالية عنيفة بعد ما يُسمى بثورات الربيع العربي، مشيرًا إلى أن الربيع العربي أحدث حالة من التفكك في اليمن و سوريا وليبيا، والسودان هي آخر مشاهد الربيع العربي.



وتابع "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن النخبة التي نجحت في إسقاط الأنظمة الحاكمة في الدول العربية فشلت في اعداد نظام بديل، مشيرًا إلى أن السودان الآن منقسم ما بين مكون مدني وعسكري، والمكون المدني يحتوي على العديد من الطوائف الكثيرة، وكذلك المكون العسكري.



ولفت إلى أن تفكيك الدول يُحدث زلزال كبير مثل في ملف الهجرة واللجوء بأعداد كبيرة بتكلفة اقتصادية وأمنية كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر خرجت من الربيع العربي بسرعة شديدة وحاسمة، وطرحت سياسية خارجية قائمة على التهدئة ووقفت النزاع القائم مع قطر، ومع الزلزال الذي حدث في سوريا هناك محاولات لجذب الدولة السورية مرة أخرى للجامعة العربية.

الطاقة المصرية لديها حدود



وأشار إلى ان مصر لديها الكثير من المصالح المتعددة في السودان، خاصة الملف المائي الذي يتعلق بالأمن القومي، لافتًا إلى أن مصر تأثرت كثيرًا بالأزمات في المنطقة بصورة مباشرة مثل ملف اللاجئين الذي وصل لـ9 مليون لاجئ، وهذا يمثل عبء كبير على الدولة المصري، في ظل سوء الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، معقبًا: "الطاقة المصرية لديها حدود، ومن الضروري مراعاة هذا الأمر عند استقبال اللاجئين".