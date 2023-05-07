عبد المنعم سعيد: الزلزال نقطة تحول في العلاقة مع سوريا

علق الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، على استعادة سوريا، مقعدها في جامعة الدول العربية بعد غياب دام 12 عاما.قائلاً : " ماشهدته سوريا من مشاكل خلال الـ 12 عاماً نجم عنها ملايين النازحين وأوضاعهم ليست جيدة في كل الدول بإستثناء وضع مصر وأصبحت قوتهم ضاغطة في كثير من الدول مثل لبنان والاردن ".





وتابع “عبدالمنعم سعيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON: " هناك تحول في طبيعة العلاقات بالمنطقة العربية منذ «إعلان العلا» بالمملكة العربية السعودية، في 5 يناير 2021، حيث انتهت حالة الاستقطاب.وهناك إرادة سياسية عربية للتعامل مع الأزمات، وتستطيع أن تقدم ما لم تستطع أن تقدمه أمريكا وروسيا.



واكمل : " هناك نقطة تحول في العلاقة مع سوريا حدثت في الزلزال، متابعا: بعد 12 عاماً ثبت أن هناك فشل شديد للمعارضة السورية عندما مثلت سوريا، وهي لم تمثل كل السوريين.



واستعادت سوريا، الأحد، مقعدها في جامعة الدول العربية بعد تبني القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب بعد غياب دام 12 عاما.





