عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإدريسي: الاستثمار وقود الاقتصاد وإصلاح الإنفاق ضروري

علي الادريسي
علي الادريسي

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن قرار الحكومة بترشيد الانفاق و توجيهه في مصادر الانفاق الضرورية، والابتعاد عن غير الضرورية، خطوة هامة و تتناسب مع الأوضاع الأقتصادية للدولة.


و أضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحكومة تتبنى الآن استراتيجية خاصة لتقليل النفقات مثل اقامة المؤتمرات الهامة و الضرورية فقط، و تقليل نفقات المشروعات التي تحتاج إلى عملة اجنبية، و لذلك لتجنب زيادة عجز الموازنة العامة.

محافظ شمال سيناء يوجه بترشيد الإنفاق الحكومي بجميع المصالح والمؤسسات

الحكومة توافق على موازنة العام المالي الجديد.. ونواب: برامج الحماية الاجتماعية لها نصيب الأسد.. وترشيد الإنفاق العام يحقق فائضا أعلى

و أوضح أستاذ الاقتصاد أن الاتجاه إلى إصلاح الانفاق العام، و محاولة زيادة الإيرادات يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، و يجب الاهتمام به في جميع الظروف الاقتصادية للدولة مادامت قادرة عليه.

 

و أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع على أن الاستثمار هو وقود الاقتصاد، و محاولات جذب الاستثمارات المباشرة أو الغير مباشرة يحقق الكثير من العوائد الأساسية، و يرفع معدلات النمو الاقتصادي.

و لفت الإدريسي إلى أهمية تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، و استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الحوافز الضريبية، توفير مستلزمات الإنتاج، و توفير الطاقة بسعر مناسب هي اهم طرق تهيئة هذا المناخ، بالإضافة إلي أن ثقة المستثمر الأجنبي تنبع من ثقة المستثمر المحلي، فضلا عن دور الحكومة في مواجهة الفساد و الممارسات الاحتكارية.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ترشيد الإنفاق الحكومي مال واعمال اخبار مصر الدكتور على الادريسي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

موضوعات متعلقة

صناعة الشيوخ تطالب بإعادة النظر في الإنفاق الحكومي وخفض الاستيراد وتشجيع الصادرات

ترشيحاتنا

حملوه على الأعناق ومنحوه الدكتوراه الفخرية.. القصة الكاملة لزيارة أسامة الأزهري إلى أندونيسيا

الزوج الصالح رزق.. اعرفي صفاته وكيفية اختياره

محدش دخل السجن ظلم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء | شاهد

الشعبة العامة للمصوغات: إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك يخلق توازنًا في الأسعار

وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة جهود المملكة في سوريا

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

طريقة عمل سبرينج رول بالدجاج|بأسهل الخطوات

احترس | فحص طبي يصيبك بـ السرطان .. تعرف عليه

فيديو

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ