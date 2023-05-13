الإدريسي: الاستثمار وقود الاقتصاد وإصلاح الإنفاق ضروري

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن قرار الحكومة بترشيد الانفاق و توجيهه في مصادر الانفاق الضرورية، والابتعاد عن غير الضرورية، خطوة هامة و تتناسب مع الأوضاع الأقتصادية للدولة.



و أضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحكومة تتبنى الآن استراتيجية خاصة لتقليل النفقات مثل اقامة المؤتمرات الهامة و الضرورية فقط، و تقليل نفقات المشروعات التي تحتاج إلى عملة اجنبية، و لذلك لتجنب زيادة عجز الموازنة العامة.

و أوضح أستاذ الاقتصاد أن الاتجاه إلى إصلاح الانفاق العام، و محاولة زيادة الإيرادات يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، و يجب الاهتمام به في جميع الظروف الاقتصادية للدولة مادامت قادرة عليه.

و أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع على أن الاستثمار هو وقود الاقتصاد، و محاولات جذب الاستثمارات المباشرة أو الغير مباشرة يحقق الكثير من العوائد الأساسية، و يرفع معدلات النمو الاقتصادي.

و لفت الإدريسي إلى أهمية تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، و استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الحوافز الضريبية، توفير مستلزمات الإنتاج، و توفير الطاقة بسعر مناسب هي اهم طرق تهيئة هذا المناخ، بالإضافة إلي أن ثقة المستثمر الأجنبي تنبع من ثقة المستثمر المحلي، فضلا عن دور الحكومة في مواجهة الفساد و الممارسات الاحتكارية.