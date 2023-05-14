جهاد جريشة: الإسماعيلي يستحق ضربة جزاء أمام الزمالك.. والهدف الأول غير شرعي

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن هدف الإسماعيلي الأول غير شرعي في مرمي الزمالك بالمباراة التي أقيمت، أمس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري.

وقال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "هدف الإسماعيلي الأول غير شرعي والكرة فاول لصالح إبراهيما نداي".

وتابع جهاد جريشة: "اعتداء محمد صبحي على لاعب الإسماعيلي يستوجب ضربة جزاء للدراويش وإنذار لصبحي".

فاز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الإسماعيلية ، فى الجولة الـ27 من الدوري العام.

وسجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي .

وأحرز أشرف روقا هدف التقدم لـ الإسماعيلي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 57.

ويتوقف نادي الزمالك في المركز الـ4 برصيد 43 نقطة وارتفع الأسماعيلي إلى النقطة الـ29 في المركز الـ14.

وبدأ الزمالك متراجعًا دفاعياً منذ انطلاق صافرة البداية.