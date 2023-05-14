سر إصرار أوسوريو على رحيل نجم الزمالك

أصبح خروج عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أسوار القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مسألة وقت.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه الرياضي: "عمر جابر مستواه أصبح أقل بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ انتقاله لنادي الزمالك.

وأضاف:" أوسوريو طالب مسؤولو نادي الزمالك برحيل عمر جابر خلال الفترة المقبلة، وعدم الحاجة لخدماته ويري أنه يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن آخر.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واجه الإسماعيلي مساء أمس، السبت، ضمن مباريات الجولة ال 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وخسر بنتيجة 2-1.

وكان نادي الزمالك تأهل لدور ال 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على بروكسي بثلاثية مقابل هدفين.