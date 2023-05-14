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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب رحيل موسيماني.. أهلي جدة يقترب من حسم صفقة مصرية مدوية

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أكد تقرير صحفي، موافقة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، على عرض نادي أهلي جدة للانضمام إلى صفوفه، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “الصباح" التركية، فإن تريزيجيه تلقى عرضين من اتحاد جدة وأهلي جدة، لكن النجم المصري وافق على الأجر السنوي من جانب أهلي جدة.

وأضافت أن نادي طرابزون يشترط عرضا بقيمة 6 ملايين دولار للموافقة على رحيل تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في 37 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 9 أهداف وصنع 7 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه 10.5 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن فريق أهلي جدة صعد مؤخرا إلى الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، بعد موسم واحد من هبوطه.

ويخطط أهلي جدة لضم صفقات من العيار الثقيل، للعودة للمنافسة على البطولات من جديد.

رحيل موسيماني:

يذكر أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أعلن أول أمس الجمعة، رحيله عن تدريب فريق أهلي جدة.

وكتب بيتسو موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" تم إنجاز المهمة، وتم تسليم المشروع، واستيقظ العملاق النائم في 8 أشهر".

أضاف:" في بلد جديد، قارة جديدة، دوري مختلف، في اللغة العربية  يقولون  خالصة! بمعنى تمت".
اختتم:" شكرا لأهلي جدة على تكليفي بهذه المهمة الصعبة".

اهلي جدة تريزيجيه اتحاد جدة طرابزون موسيمانى

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