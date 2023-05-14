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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللاعب وافق.. تريزيجية يقترب من الدوري السعودي

صدى البلد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، فرصة جديدة للاعب مصري في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الصباح التركية أن محمود تريزيجيه وافق على الراتب المعروض من أهلي جدة، ويتبقى اتفاق الناديين.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في 37 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 9 أهداف وصنع 7 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه 10.5 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن فريق أهلي جدة صعد مؤخرا إلى الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، بعد موسم واحد من هبوطه.

ويخطط أهلي جدة لضم صفقات من العيار الثقيل، للعودة للمنافسة على البطولات من جديد.

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