وزير العدل التركي: الشعب يقرر اليوم مصير الأمة والدولة

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج، إن الشعب التركي يقرر اليوم الأحد مستقبل الأمة والدولة.

وأضاف بوزداج للصحفيين: "اليوم سيقرر شعبنا مستقبل أبنائنا وعائلاتنا وأمتنا ودولتنا. أتمنى أن يكون القرار الذي يتخذه في صالح دولتنا. كانت تركيا وشعبنا الحبيب يتقدمون في الماضي وفي الوقت الحاضر أفضل الأمثلة على النضج الديمقراطي في هذا الصدد...".

وقد تم فتح صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في الساعة 5 مساءً، وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر الإبلاغ عن أي نتائج حتى الساعة 9 مساءً.

ويحق لـ 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً، من ضمنهم 4 ملايين و904 آلاف و 672 ناخباً سيصوتون لأول مرة، الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.

ولضمان فوز تام في الانتخابات الرئاسية، يحتاج الفائز إلى الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات، وإلا فسيتم إجراء جولة الإعادة في غضون أسبوعين وتحديدًا يوم 28 مايو الجاري.