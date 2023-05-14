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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم مصنع منظفات بالقاهرة بداخله منتجات مغشوشة.. صور

المصنع من الداخل
المصنع من الداخل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع منظفات بحلوان لإدارته المصنع بدون ترخيص ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت قوات الشرطة بقيادة العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة قد تمكنت من مداهمة المصنع بعد استصدار اذن من النيابة العامة وتبين من الفحص ان بداخله كميات كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المصنع على 2000 لتر صابون سائل - 180 كيلو جرام سلفونيك وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها .

وإعترف المسئول بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصنع منظفات مصنع بدون ترخيص مديرية أمن القاهرة مباحث القاهرة صابون سائل جنوب القاهرة حلوان

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