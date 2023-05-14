نتنياهو يعلق على تهدئة غزة: أعداؤنا يعلمون أننا سنصل في أي وقت

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد على انتهاء العملية العسكرية ضد غزة واتفاقية وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومة الاحتلال في الكنيست: الليلة الماضية أنهينا بنجاح القتال خمسة أيام ضد الجهاد الاسلامي".

وأضاف: "لقد حققنا المبادرة والردع المتواصلين ، وأحبطنا رأس التنظيم بأكمله وألحقنا أضرارًا بالمعدات القتالية التي عرضت أمن إسرائيل للخطر".

وبجسب وسائل الإعلام العبرية، فقد أشار نتنياهو إلى إيران وقال: من يحاول إلحاق الأذى بنا سوف يلطخ بالدماء. أعداء إسرائيل في غزة وغير غزة يعلمون اننا سنصل في اي وقت".

وتوصلت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، توسطت فيه مصر.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، بعد 5 أيام من العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 33 شخصا (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، وأكثر من 150 جريحا، وفي المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حيث تسببت في دمار بعض المنازل، وأدت إلى مقتل إسرائيلي.

وبحسب التقارير العبرية ، قدمت مصر اقتراحا جديدا للتهدئة في غزة ، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم، ويشمل أيضا وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، ووقف استهداف الأفراد.

كما ورد أن الاقتراح يتضمن وقفة إنسانية لفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم وإدخال معدات طبية إلى القطاع.