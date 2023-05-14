الشباب والرياضة تنظم لقاءً طلابيا في جامعة طنطا بعنوان «القضايا المجتمعية المعاصرة»

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، لقاءً طلابيا بالمدرج المركزي بالمجمع الطبي لجامعة طنطا، بعنوان "القضايا المجتمعية المعاصرة".

يأتي ذلك ستمرارا لتقديم برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" في موسمه الثالث علي التوالي بالجامعات والمعاهد العليا، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالقضايا المعاصرة وتوجيه الشباب نحو حياة أفضل ونبذ الأفكار الهدامة.

حاضر في اللقاء كل من فضيلة الشيخ عبد القادر الطويل، والدكتور حسني هاشم، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

ويتناول برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عدة محاور منها "الانتماء وتعزيز الهوية، وقيمة الحياة في الإسلام، والحرية الشخصية وحرية التعبير، ولماذا خلقنا الله، وضوابط استخدام السوشيال ميديا، وقيمة الوقت، وآليات فهم النص الديني".

هذا وسوف يتم عقد ندوة مماثلة بجامعة الإسكندرية خلال الشهر الحالي.

تأتي هذه اللقاءات في إطار توسع وزارة الشباب والرياضة في تقديم خدماتها والوصول إلى أكبر قدر من الشباب المستفيدين.