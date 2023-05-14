بسبب حريق.. إعادة الامتحان "ورقياً" لطالبات مدرسة الشهيد جابر قصلة ببني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم اتخاذ ما يلزم للتيسير على طالبات مدرسة الشهيد جابر قصلة " الثانوية بنات" القريبة من المعرض التجاري الخاص بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، الذي قد تعرض لحريق صباح اليوم الأحد وتمت السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح.

وأكد محمد عبد التواب وكيل الوزارة أنه تقرر إعادة امتحان اللغة العربية "ورقياً" للطالبات، مضيفا أنه فور تكليف المحافظ وبالتنسيق مع الوزارة قام بزيارة المدرسة المقابلة للمعرض التجاري ، للاطمئنان على سلامة الطالبات، والتقى العاملين بالمدرسة، التي كان يعقد بها امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام، بعد انطلاقها "اليوم الأحد".

وأوضح أنه تم تحديد يوم الأربعاء 24 مايو الجاري لإعادة الامتحان "ورقياً" للطالبات اللاتي لم يتمكن من أداء الامتحان بسبب قرب المدرسة من المعرض الذي تعرض للحريق، وذلك حرصا على مستقبلهن الدراسي ومراعاة للظروف الحالية.

كان المحافظ، التقى وكيل الوزارة، أثناء توجهه إلى موقع الحريق ، لمتابعة أعمال الإطفاء، حيث حرص المحافظ على التواجد بموقع الحريق منذ الساعات الأولى ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.