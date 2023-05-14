انتشال جثة غريق من ترعة أبو ريحان بـ بني مزار

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شخص من المجري المائي بترعة أبو ريحان في مركز بني مزار بشمال المنيا، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة رجب. ج. ا 35 سنه من ترعة فرعية بعزبة أبو ريحان في مركز بني مزار.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث ومعرفة أسباب غرق العامل في الترعة.