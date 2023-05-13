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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. السيطرة على حريق محول كهربائي بإحدى قرى المنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محول كهربائي

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق إندلع في محول كهربائي "مغذي" بسبب حدوث ماس بإحدى قرى شرق النيل بمركز المنيا. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران في محول كهربائي "مغذي" بإحدى قرى شرق النيل بمركز المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق المحول. 

وأخمدت الحماية المدنية الحريق ومنعت امتداده للمنازل المجاورة، وتم إخطار قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، لإتخاذ اللازم، وتغير المحول. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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