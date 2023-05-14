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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحسين شبكة الطرق.. رصف شارع الجلاء بمركز مطاي في المنيا

رصف شارع الجلاء بمطاي
رصف شارع الجلاء بمطاي

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة. 

 

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وتابع هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، بدء أعمال الرصف لشارع الجلاء من بداية حي شرق وحتى كوبرى الشيخ عبد المنعم الحبشى بحي شرق المدينة. 

وتتم الأعمال عن طريق وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023.

وشدد فايز على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

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