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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إدريس: منتخب كرة الماء الشاطئية يكتب تاريخا جديدا في بطولة العالم

صدى البلد

أعلن المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري تأهل منتخب مصر لكرة الماء الشاطئية لنهائى بطولة العالم للعبة التى تستضيفها مصر حاليا بخليج سوما باى بالغردقة عقب فوزه على جورجيا فى نصف نهائى البطولة .

وكتب ياسر إدريس عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قليلا : فى انجاز تاريخى كبير وغير مسبوق تأهل منتخب مصر لكرة الماء الشاطئية لنهائى بطولة العالم للعبة بعد الفوز اليوم على جورجيا 10/9 ليؤكد تأهله لكأس العالم فى بالى حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة مباشرة إلى المونديال.

 وكان منتخب مصر لكرة الماء الشاطئية قد استهل مشواره فى بطولة العالم التى يستضيفها خليج سوما باى بالغردقة بالفوز على رومانيا 16/11 قبل أن يفجر مفاجأة مدوية بالفوز على صربيا بطل أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020 بتصفيات بطولة العالم للعبة  بركلات الترجيح.

وواصل منتخب تماسيح النيل كتابة التاريخ بقيادة مديره الفنى القدير أشرف منصور بالفوز على جنوب افريقيا ليتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لأول مرة فى تاريخ اللعبة قبل أن يطيح بجورجيا اليوم ويتأهل للنهائي ويؤكد تأهله لكأس العالم فى بالى .

سعادة كبيرة لياسر إدريس 

وأعرب المهندس ياسر إدريس رئيس إتحاد السباحة المصري عن سعادته الكبيرة بفوز منتخب مصر لكرة الماء الشاطئية على جورجيا اليوم والتأهل لنهائي بطولة العالم بسوما باى وتأكيد بلوغ تماسيح النيل لكأس العالم فى بالى  مشيدا بالأداء الرائع لأبطال مصر لكرة الماء الشاطئية والجهاز الفنى.

وشدد ياسر إدريس  عضو الإتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن فخره بالنتائج الرائعة التى يقدمها أبطال وبطلات مصر فى بطولات العالم التى تستضيفها مصر بخليج سوما باى الساحر بالغردقة  بعد الفوز ببرونزية سباحة المياه المفتوحة لأول مرة فى تاريخ مصر منذ 30 عاما بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والكابتن حسين المسلم رئيس الإتحاد الدولى لألعاب الماء ورؤساء اتحاد العاب الماء فى العديد من دول العالم المشاركين فى البطولة .

وحرص المهندس ياسر إدريس على تقديم الشكر لجميع الأجهزة الفنية والمشرفين على اللعبات فى العاب الماء على الإنجازات غير المسبوقة فى بطولات العالم التى تنظمها مصر لأول مرة فى التاريخ دفعة واحدة .

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