أشرف زكي: وفاة والدتي قسمت ظهري .. والحياة بدون أم حالها يغم

عبر الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه وافتقاده الشديد لوالدته بعد رحيلها، قائلا: "الحياة بدون أم حالها يغم ووفاتها قسمت ظهري، وكانت منطقة في حياتي مهمة ولما والدتي توفت حسيت الكون كله توقف واعتزلت الحياة والتعاملات".

أضاف اشرف زكي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه حرص على حضور كل عزاء لأنه شعر بكل شخص يقع في هذا الهم يحتاج من يطبطب ويحنوا عليه في هذه الأزمة الكبيرة، مؤكدا أن وفاتها فرقت كثير معها وغيرت مسار حياته.

وتابع: "بعد انتهاء الثانوية كنت عايز أخش معهد فنون مسرحية ولكن دخلت كلية تجارة ومكنتش مبسوط، ووالدي كان منشغلا ولكن أختي ماجدة زكي كانت دخلت الأكاديمية وتولت البيت وكانت تشتغل وتدرس وتولت كل حاجة وتحملت عبء البيت كله".