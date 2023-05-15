عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طرق الاستثمار في صندوق الذهب الأول في مصر |تفاصيل كاملة

الذهب
الذهب

أكد أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة السابق ومدير صندوق الذهب، قائلاً : بره  ممكن المواطن يتصل بالبنك   ويدي أوردر  شراء ذهب  مقارنة بمصر لازم أخد فلوسي في جيبي   وأمشي بيها وأروح الصاغة وهو ما يعرضني لمخاطر السطو أو الفقد.

 

txt

الاثنين والأربعاء| مفاجأة مدوية من أول صندوق للاستثمار في الذهب


وأضاف أبو السعد،  خلال  لقاء ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أن المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.

 

صندوق الذهب 


واوضح أن الفرق الأساسي بين صندوق الذهب ومحال الصاغة هو أن الاستثمار في الصندوق يتم عبر شراء وثيقة قيمتها الاسمية 10 جنيهات فقط، يمكن استردادها أو الحصول على الذهب عينياً بأوردرات  يومي الاثنين والخميس  وذلك عبر شركة مصرح لها بشراء وبيع الوثيقة من جانب هيئة الرقابة المالية.

 


وحول الاستراد العيني، تابع أن : "فتحنا باب الاسترداد العيني ولكن للي يزيد عن 50 جرام بره مافيش  الاستراداد العيني ولا أحبذ  التوسع فيه لكن عملناه تماشياً  مع الثقافة المحلية وفي حال الاستراداد يتحمل التكاليف والرسوم.


وعن كيفية الاستراد ، أشار إلى أن يقدم طلب الاسترداد سواء استراد عيني أو نقدي وفقا لاختيار المستثمر، ويتم فتح باب الشراء أو الاسترداد في يومين فقط في الأسبوع هما يومي الإثنين والخميس.
وعن جدل التسعير الاسترشادي المعلن على موقع البورصة  والاعتراض عليه من قبل تجار الصاغة قال : المستثمرين مش هيعرفوا  يستثمروا بطريقة تسعير الصاغة و السعر أسترشادي  متبعين أعلى درجات المعايير الدولية .
وكشف أنه سوف بدء عمل نحو  12 شركة سمسرة بالاضافة  شركات ترويج  وسيتم الاعلان عنها ويستطيع مواطن التوجه لاحد هذه الشركات  ويطلب الشراء في صندوق " إيزي  جول " وبالامكان أن تتم  أوردت التعامل عبر أليات متعدد الاودر  تليفون أو أونلاين أو حضوريا بمختلف الوسائل  وعبر تطبيق الإلكتروني سيتم تدشينه.

الذهب صندوق الذهب اسعار الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب اسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

مفاجأة.. أحمد حسن: مهاجم بشكتاش التركي يقترب من الانضمام إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس البورصة الأسبق يشرح تفاصيل ومميزات صندوق الاستثمار في الذهب

ترشيحاتنا

إعاقة عمليات الفرز.. كيليشدار يوجه اتهامات خطيرة لـ حزب العدالة والتنمية

قرب انتهاء فرز الأصوات.. اعرف نتائج الانتخابات الأولية بين أردوغان وكليتشدار الآن

مقاول اكتشف الرفات.. كيف تم التوصل لقاتل طفل دمياط بعد 8 سنوات على اختفائه؟

تحذير عاجل من ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أزمة جديدة فى الزمالك.. غضب اللاعبين على أوسوريو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. البابا تواضروس يصلي قداس الأحد في بازيليك القديس يوحنا بروما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف.. شيرين عبد الوهاب تثير ضجة بإطلالة لافتة

بيع طقم مائدة خاص بـ هتلر بسعر خيالي.. صور

موسم مظلم.. أسباب سقوط الزمالك إفريقيا وفقدان الأمل في المنافسة على الدوري

أجنبي يغلق زجاجة حليب بـ قفل في محل عمله.. تعرف على السبب

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ