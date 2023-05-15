جمهور إسبانيول يمنع لاعبي برشلونة من الاحتفال بالدوري الإسباني.. شاهد

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تدخل مشجعي نادي إسبانيول لمنع لاعبي برشلونة من الاحتفال بالدوري الإسباني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “جمهور فريق إسبانيول يقتحم ملعب المباراة ويمنع لاعبي برشلونة من الاحتفال بالدوري”.

وتوج فريق برشلونة ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرون في تاريخة، وذلك عقب اكتساحه لنظيره إسبانيول، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الرابعة والثلاثون من البطولة.

وجاءت رباعية برشلونة عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة ١١، ثم بالدي في الدقيقة ٢٠، وسجل ليفاندوفسكي مجددا في الدقيقة ٤٠ وأخيرا كوندي في الدقيقة ٥٣.