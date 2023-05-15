بشري سارة لجماهير النادي الأهلي قبل مباراة الترجي.. تعرف عليها

كشف الاعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة سارة لجماهير نادي الأهلي قبل مباراة الترجي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “خلال ٢٤ ساعة هيتم زيادة عدد جماهير الاهلي في مباراة الترجي”.

وينتظر جمهور القلعة الحمراء المباراة الثانية بين النادي الأهلي والترجي التونسي، والتي تقام في القاهرة على ملعب "ستاد القاهرة" مساء الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيلعب الفائز من موقعة الأهلي والترجي ضد الفائز من الطرف الثاني بين الوداد البيضاوي المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.