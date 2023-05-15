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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سعادة بين طلاب الشهادة الإعدادية في شمال سيناء لسهولة امتحان العلوم

امتحان الشهادة الإعدادية
امتحان الشهادة الإعدادية الروم في مادة العلوم

أبدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء ، سعادتهم عقب  أداء  امتحان اليوم الثالث لشهادة إتمام التعليم الأساسي نهاية العام الدراسي في مادة العلوم ، حيث  جاءت أسئلة الامتحان من الكتاب الدراسي، وفي مستوى الطالب المتوسط. 

وقالت رنا محمود، إن أسئلة الامتحان كانت سهلة ، وأن الطالب الذي ذاكر المنهج تمكن من حل أسئلة الامتحان وتتمنى ان تكون باقي المواد في نفس المستوى. 


وعبرت الطالبة  أسماء سلامة  عن فرحتها  بعد خروجها من اللجنة، مؤكدة على أن أسئلة الامتحانات في مادة العلوم  جاءت سهلة وتمكنت من حل اسئلة الإمتحان وتتوقع أن تحصل على درجة كبيرة  في نهاية العام. 

بيمنا، أكد الطالب خالد محمود أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط..حيث جاءت أسئلة الامتحان من المنهج الذي تم شرحه طوال العام الدراسي.

و قد بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية «٤٥٣٢» يؤدون الامتحانات في «٢٧» لجنة، وعدد الطلاب بإدارة بئر العبد التعليمية ٢٥٣٦ يؤدون الامتحانات في ٢٥ لجنة، وعدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية ١٠٣٥ يؤدون الامتحانات في ١٤ لجنة.
 

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سيناء العلوم الشهادة الاعدادية سعادة

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