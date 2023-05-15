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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا دفاع.. تحذيرات من كارثة في بريطانيا بعد قرار عسكري صادم

بريطانيا تواجه كارثة
بريطانيا تواجه كارثة خطيرة بعد قرار عسكري

أفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، نقلاً عن وثائق داخلية، بأن بريطانيا في يمكن أن تكون وضع "مكشوف بشكل خطير" بحلول يونيو حيث يتم استبدال طائرات C-130J Hercules بـ Atlas A400M.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، "تظهر الوثائق الداخلية أن نوعًا جديدًا من طائرات النقل، والذي سيتولى دور C-130J Hercules بحلول نهاية الشهر المقبل، لا يزال يعاني من مشاكل، مما يجعل من المستحيل تشغيل ثلثي طائرات النقل”.

واشارت إلي أن سلاح الجو الملكي البريطاني يعتزم استخدام أحدث طائرات أطلس A400M. 

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وفي إشارة إلى المشاكل التي تم تحديدها مع الطائرات العسكرية، أوضحت “سكاي نيوز” أن هذا النوع من الطائرات لم يُسمح له بعد بأداء عدد من الوظائف.

وقال مصدر في “بي بي سي”، لم يذكر اسمه: "هذه الخطوة ستترك المملكة المتحدة" بلا دفاع بشكل خطير".

وكانت طائرة C-130 هي العمود الفقري للأسطول واستخدمت من قبل كل من أفراد الجيش البريطاني والقوات الخاصة، لذلك قام ممثلو القوات الجوية، في لقاء كع “سكاي نيوز” ، بتقييم قرار سحبها من الأسطول بشكل سلبي.

بريطانيا سلاح الجو الملكي

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