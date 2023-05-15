فيتش: نتائج انتخابات الرئاسة التركية تمدد الضبابية بشأن الوضع الاقتصادي

قالت وكالة "فيتش”، اليوم الإثنين، إن النتائج غير الحاسمة في انتخابات الرئاسة التركية تمدد الضبابية بشأن الوضع الاقتصادي.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قريب من مستوى قياسي بعد أن اتجهت الانتخابات نحو جولة الإعادة.

وتراجعت العملة إلى 19.70 ليرة مقابل الدولار قبل أن تعيد بعض خسائرها إلى 19.65 - في طريقها إلى أسوأ جلسة لها منذ أوائل نوفمبر.

ولم يكن ذلك بعيدًا عن مستوى 19.80 الذي ضربته بعد الزلزال المميت الذي ضرب في أوائل مارس.

كتب ولفجانجو بيكولي، من شركة “Teneo” في مذكرة للعملاء: طمن الصعب توقع سيناريو إيجابي للسوق ينشأ من التصويت المزدوج اليوم في تركيا”.