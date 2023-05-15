خلال يومين.. مرشح لرئاسة تركيا يكشف عن قرار يقلب الموازين في الانتخابات

قال المرشح الرئاسي التركي، سنان أوغان، اليوم الإثنين، إنه سيقرر خلال يومين من سيدعم في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنها لم تشهد أي تلاعبات في فرز الأصوات في الانتخابات التركية.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، قال إنه سيتم الذهاب لإجراء جولة ثانية من الانتخابات في أواخر هذا الشهر، في 28 مايو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وحقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدما مريحا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بينما يواجه منافسه مهمة شاقة لمنعه من تمديد حكمه لعقد ثالث في جولة الإعادة المقررة يوم 28 مايو.