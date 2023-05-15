اقتحام سفارات دول عربية.. بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الوضع العملياتي

قالت القوات المسلحة السودانية، اليوم الإثنين، إنها مستمرة في القيام بواجباتها في دحر التمرد بقوة وعزم ويقين بالنصر، وتكبد مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة ومتزايدة تحت ضرباتها القوية لتجمعاتهم في كافة مواقع تمركزاتهم بالعاصمة.

وقال الجيش السوداني في بيان علي “فيسبوك”، “مازالت المليشيا المتمردة مستمرة في التمادي في انتهاج مسلكها الإرهابي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة، حيث اقتحمت يوم أمس مقرات سفارة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جنوب السودان والصومال ومقر الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، وقامو بإتلاف المستندات وسرقة الأثاثات والسيارات الدبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمةوحماية البعثات الدولية”.

وأضاف: “واصلت المليشيا المتمردة تعدياتها على الطائفة القبطية حيث قاموا بإجبار خدام مطرانية الخرطوم على الهروب من مبنى المطرانية بسبب مضايقاتهم المستمرة لخدام الدير وسرقة الأموال والمقتنيات الثمينة الموجودة بالمكان، ومحاولاتهم للتعرض للراهبات”.

وتابع: “هجمت مجموعة من المليشيا المتمردة اليوم على مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وحرقوا قسم الشرطة ومباني المحكمة وجهاز المخابرات العامة ورئاسة المحلية، بالإضافة إلى ترويع المواطنين وخطف عدد منهم ونهب عدد من السيارات الحكومية والمدنية”.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، أن “كل تحركات المتمردين داخل وخارج العاصمة جاري رصدها وقواتكم المسلحة في كامل الجاهزية والعزم لإحباط نوايا العدو ومخططاته الخبيثة”.

وأضاف بيان الجيش السوداني: “تنبه القوات المسلحة مواطنينا الكرام بتفادي أماكن تجمعات المليشيا المتمردة والحرص على تجنب مواقع الاشتباكات، وتجنب لمس أي أجسام غريبة لحين التعامل معها بواسطة المختصين حرصاً على سلامتهم”.

وتابع: “لازالت نداءاتنا مستمرة لأفراد المليشيا بتخليص أنفسهم من محرقة الحرب، والتسليم لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد قبل فوات الأوان”.

وأضاف: “نشيد بوقفة أبناء شعبنا خلف قواته المسلحة منذ اللحظات الأولى للتمرد المشئوم ونبشرهم بنصر من الله وفتح قريب”.