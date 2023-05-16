مدرب إنبي يفجر مفاجأة عن لاعبي فريقه: خبراتهم ليست كبيرة

فجَّر تامر مصطفى مدرب فريق إنبي، مفاجأة بشأن لاعبي الفريق البترولي، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.



وقال تامر مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا هوية وشكلا معينا، وواجهنا فريقا كبيرا وهو الاتحاد، وهو فريق مُنظم جدا، ولكننا تعاملنا مع الـ 90 دقيقة بشكل جيد حتى بعد الطرد".



أضاف: "هذا الموسم جميع اللاعبين في فريقنا مروا على الدرجة الثانية، ومتوسط أعمارهم صغير، وبالتالي خبراتهم قليلة للغاية".



واختتم: "خبرات لاعبي إنبي ليست كبيرة، وهذه كانت أزمة كبيرة في البداية".