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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«الشناوي عامل عظمة».. تعليق مفاجئ من أحمد ناجي عن مستوى حارس الأهلي

الشناوي
الشناوي

أثنى أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى السابق في النادي الأهلي ومنتخب مصر، على مستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في الفترة الأخيرة.

وقال ناجي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "محمد الشناوي عامل عظمة في الفترة الأخيرة".

وأشار ناجي إلى أن محمد الشناوي تعرض لفترة فيها بعض الانتقادات، مضيفًا أن الدعم والمساندة التي عمل النادي الأهلي عليها تجاه الشناوي كانت صح جدًا.

واعتبر أحمد ناجي أن ردود فعل الناس دائمًا ما تكون متهورة، مؤكدًا أن أفضل شيء فعله الأهلي هو أنه لم يسمع للسوشيال ميديا في مسألة محمد الشناوي.

وأضاف ناجي أن محمد الشناوي محافظ على أدائه لفترة طويلة جدًا، ويحتاج لحالة تركيز كبيرة.

وحول ما صدر من الشناوي خلال بعض المباريات المحلية الأخيرة، والتي أدت إلى طرده في مباراة سموحة بالدوري المصري، قال ناجي: "أنا لا أبرر للشناوي ما فعله في لقطة طرده في مباراة سموحة وما فعله مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز في كأس السوبر، لكن هناك أشياء تحدث في الملعب يمكن أن تخرج اللاعبين عن شعورهم".

وأكد ناجي أن الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى جديد على الإطلاق، حسب رأيه.

احمد ناجي الأهلى النادي الأهلي الشناوي

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