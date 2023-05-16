الملك محمد السادس يشهد نموذج أول سيارة مغربية الصنع وأخرى تعمل بالهيدروجين

ترأس الملك محمد السادس، حفل تقديم نموذج أول سيارة مغربية، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وذلك في القصر الملكي بالرباط، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة "صُنع في المغرب"، وتدعيمها كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

وقدمت شركة "نيو موتورز"، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين" لشركة NamX "نامكس"، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين HUV (Hydrogen Utility Vehicle).

ويأتي المشروعان في إطار سياسات المغرب الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، خاصة في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيز ظهور جيل جديد من الشركات في المغرب.

كما يكرس المشروعان، رؤية المغرب بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة، خاصة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد.

وقامت شركة "نيو موتورز" بإنشاء وحدة صناعية، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%.

ويتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية توفير 580 فرصة عمل.

ويعد هذا المشروع، ميلاد أول علامة سيارات مغربية للجمهور، بكفاءات مغربية وتعتمد على منظومة محلية لتجهيز السيارات تطورها المغرب.

وفيما يتعلق بالنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة " NamX "نامكس، فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا)، والتصميم الداخلي للمركبة من خبرات مغربية.

وسيتم تزويد نموذج مركبة الهيدروجين HUV (Hydrogen Utility Vehicle) بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة كبيرة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضعة دقائق.

ويضع هذا المشروع المغرب في صلب التطورات المتجددة، على المستوى العالمي، الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين الفاعلية واحترام البيئة.