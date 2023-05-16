وكيل لجنة السياحة: يجب وضع الطيران على رأس الأولويات وزيادة عدد الرحلات المباشرة

قال النائب محمد الدابي، وكيل لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن هناك بعض الرؤى التي تمت مناقشتها من خلال اللجنة، ومنها صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بجميع أشكاله.

وأضاف محمد الدابي، خلال لجنة السياحة بالحوار الوطني، أن هناك عدة نقاط تهدف إلى تجاوز 30 مليون سائح في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتابع: “نطالب بفتح مقاصد ومنتجات سياحية جديدة وتسويقها خارجيا وداخليا والترويج للوجهات الحديثة كالعلمين الجديدة والساحل الشمالي، والاستفادة من البنية الأساسية المتطورة التي تحظى بها بما يعود بزيادة الطلب عليها”.

واستطرد: “نضع الطيران على رأس الأولويات، وزيادة عدد رحلات الطيران المباشر بين مدن السياحة الشاطئية كالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والعلمين والساحل الشمالي بالسياحة الثقافية بالأقصر وأسوان والمدن الأثرية، بجانب الحفاظ على خصوصية البيئة والمحميات الطبيعة بوضع الضوابط المنظمة لهذا النوع من السياحة، والاهتمام بالكوادر والعناصر البشرية الشبابية وتدريبها بالمنشات السياحية وقطاع السياحة، بجانب تقنين الترويج الإلكتروني غير الرسمي ودمجه تحت إحد غرف وزارة السياحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للأماكن والمدن السياحية، ووضع سياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص".

