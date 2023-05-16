البحيرة.. ضبط مخبزين لتصرفهما فى 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملات تموينية على المخابز البلدية بمركزى المحمودية وكفر الدوار أسفرت عن :-

بمركز المحمودية تم ضبط :-

- مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

- مخبز تصرف فى 10 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- 11 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن .

- مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- كما تم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز .

وفى مركز كفر الدوار تم ضبط :-

- مخبز تصرف في 10 شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- 10 مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

- مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.