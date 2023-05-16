عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل أمين شرطة على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية في البحيرة

مقتل أمين شرطة على
مقتل أمين شرطة على يد أخيه الأصغر

شهدت قرية قافلة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جريمة مؤسفة، بعد مقتل أمين شرطة إثر إصابته بطعنة خطأ نافذة بآلة حادة في الصدر على يد شقيقه الأصغر، بعد مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية. 

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

txt

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

txt

البحيرة.. شون وصوامع المحافظة تستقبل 163 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز أبو حمص، ببلاغ من المستشفى بوصول جثة شاب متأثرا  بطعنة خطأ نافذة فى الصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "عبد الفتاح. س"، 37 عاما، أمين شرطة، قتل على يد أخية الأصغر "خضر. س"، 33 عاما. 

وبالفحص، تبين إصابته بطعنه خطأ نافذة بالصدر، وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، والدافع وراء ارتكابها.

البحيرة مقتل أمين شرطة خلافات اسرية مدير أمن البحيرة مستشفى أبو حمص أخية الأصغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

إعلامي: محاولات لإقناع كولر بمشاركة لاعب الأهلي قبل الرحيل.. تفاصيل

حزنت على وفاة والدها..شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا قبل وفاتها عند أداء الامتحان

ملايين بالجملة مهربة.. التحفظ على أموال سوري في واقعة النقد الأجنبي| تفاصيل

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

ترشيحاتنا

" الصحفيين " تكرم أسماء رموز النقابة الراحلين

أول تحرك برلماني بشأن حريق معرض شباب مصر بـ بني سويف

عيار 21 يسجل 2,290 جنيه.. هبوط جديد فى أسعار الذهب

شاحنة عملاقة تصطدم بموكب الزفاف | فرح يتحول إلي جنازة بالأردن

آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة

مخطط خبيث لصن داونز للإيقاع بالأهلى.. هل يتدخل الكاف قبل مباراة النهائي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير خطير من العثور على حشرة السمكة الفضية داخل المنازل في بريطانيا

بسبب كلمة ضحكت عليها زميلته.. طالب يتحول إلى مجرم في ثوانٍ بالبرازيل|تفاصيل

أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

فيديو

بعد موقفه من المثلية.. نانت يعاقب مصطفى محمد بهذه الطريقة| فيديو جراف

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ