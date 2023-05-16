مقتل أمين شرطة على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية في البحيرة

شهدت قرية قافلة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جريمة مؤسفة، بعد مقتل أمين شرطة إثر إصابته بطعنة خطأ نافذة بآلة حادة في الصدر على يد شقيقه الأصغر، بعد مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز أبو حمص، ببلاغ من المستشفى بوصول جثة شاب متأثرا بطعنة خطأ نافذة فى الصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "عبد الفتاح. س"، 37 عاما، أمين شرطة، قتل على يد أخية الأصغر "خضر. س"، 33 عاما.

وبالفحص، تبين إصابته بطعنه خطأ نافذة بالصدر، وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، والدافع وراء ارتكابها.